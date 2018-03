10 Ocak darbesi

Tam da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde başlattılar bu ağır uygulamayı… Dün itibarıyla Basın İlan Kurumu’na (BİK) Vergi Dairesi’nden aldığımız “borcu yoktur” pardon “borcu vardır!” belgelerini yani idam fermanlarımızı kendi ellerimizle teslim ettik.



Bu belgeleri her ayın 10’unda ve 20’sinde BİK’e göndermek zorundaydık. Zira bu konuda bir tebliğ yayınlanarak, yerel gazetelerin devlete borçları olması durumunda resmi ilan gelirlerinin ödenmeyip mahsuplaşmaya gidileceği kaydediliyordu. Oysa, hiçbir yerden destek almayıp kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan bağımsız gazetelerimiz içinde borcu olmayan var mıydı?



Değerli protokol mensupları dün bizim “Gazeteciler Günü”müzü çeşitli hediyeler, mesajlar, telefonlar veya bizzat gelerek kutlarlarken, geleceğini göremeyen bizler türlü sıkıntı ve düşünceler içinde bu nazik tebrikleri kabul ediyorduk.



Gelirin iki katı masraf



Basın İlan’dan her ay gelen resmi ilan gelirinin iki katı kadar masrafı olan gazetelerimiz yeterince özel reklam alamadıkları yani bu açığı kapatamadıkları için zaten zor ayakta durmakta, genellikle asgari ücrete talim eden basın emekçilerinin fedakârlıkları sayesinde yayınlarını kıt-kanaat sürdürebilmekteydiler.



Bu açıklarını kapatabilmek için her ay ek para bulması gereken, bunun için de şehrin ileri gelen yöneticilerinin kapılarında birtakım kitap, dergi vs. satışlarıyla, reklam haberlerle yüzsuyu dökmek zorunda kalan gazeteciler, yarın para aldıkları o kişilerle ilgili ellerine bir yolsuzluk belgesi geçtiğinde nasıl yayınlayabileceklerdi? Ekonomik özgürlüğü olmayan basın nasıl özgür ve bağımsız kalabilecekti?



BİK’in yaptığı denetimler sonrası sık sık kesilen cezalardan zaten başını kaldıramayan, adeta nefes alamayan Anadolu basını, Maliye Bakanlığı’nın bu kararıyla artık daha zor bir sürece girecek. Bu karar geri alınmaz ya da hafifletilmezse yerel gazetelerin çoğu kapanma noktasına gelecek.



Katlimize ferman



Yayınlanan bu tebliğle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü maalesef Çalışamayan Gazeteciler Günü’ne dönüşecek, kapanan gazetelerden dolayı yüzlerce gazeteci işsizler ordusuna eklenecektir.



Hükümet yetkililerinden dileğimiz; Maliye Bakanlığı’nın “katlimize ferman”a dönüşen bu yanlıştan tez vakit dönmesi, 2018 resmi ilan fiyatlarına artık zam yapılması, “Parayı veren düdüğü çalar” misali ağır cezalar uygulayan Basın İlan Kurumu’nun da “Kesin İlanı Kurumu” ya da “Basın Cezayı Kurumu”na dönüştürülmemesidir.



Unutulmamalıdır ki; 15 Temmuz hain darbe girişimi sürecinde devletimize en büyük desteği Anadolu medyası vermiştir; -Allah göstermesin- benzeri zor günlerde de vermeye devam edecektir.



Not: Köşe yazım tamamlanıp sayfaya konduğu anda bu uygulamanın 1 Mart'a ertelendiği haberi geldi. Bu geçici durum yerine kalıcı çözüm içeren olumlu gelişmeler bekliyoruz.