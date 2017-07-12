15 TEMMUZ'DA KAYSERİ MEYDANI'NDAN İLK SESLENİŞ 12 Temmuz 2017, 17:54 1388 Görüntülenme

İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şube Başkanı Oğuz Memiş, 15 Temmuz hain darbe ve işgal girişiminin yıldönümü yaklaşırken sosyal medya hesabından kalkışmanın olduğu saatlerde Kayseri Meydanı'nda itfaiye aracı üzerinden hoparlörle yaptığı 'İlk Sesleniş'i paylaştı.



Memiş video paylaşımında şu sözlere yer verdi;



"15 Temmuz gecesi... Koca yıl geçti üzerinden.

Kayseri Meydanına getirtebildiğimiz İtfaiye aracından halkımıza ilk hitap eden kişi olmanın mutluluğunu yaşıyorum.

O gece inanmış, bir olmuş, vatanına göz dikenleri ezecek onbinler ile kucaklaşmış ve kardeş olmuştuk.

Gene oluruz Allah'ın izniyle...

Bu video çekip aylar sonra bana ulaştıran Gazze'li Mohammed T. Almadqa kardeşime, itfaiye fikrini düşünen Ömer Yağmur kardeşime teşekkürler..".



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