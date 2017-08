3’e niyet, 1’e kısmet

Kayserispor geçen hafta alınan Göztepe galibiyeti ile haftaya moralli bir başlangıç yapmıştı. Temsilcimiz, iki hafta üst üste iç sahada müsabaka oynamayı avantaja çevirerek hanesine yine üç puan yazdırma niyetindeydi. Bu, Galatasaray maçının da bulunduğu ilk üç haftadan altı puan demekti ve hiç kimsenin itiraz etmeden seve seve kabul edebileceği bir senaryoydu.

Rakip Osmanlıspor ise ilk iki haftayı puansız kapatmıştı. Üstelik ayrılan oyuncuların yerini doldurmak için teknik heyeti daha çok transferlere kafa yormaktaydı. Oturmamış bir takım, henüz birbirine uyum sağlayamamış ve kadro kalitesi olarak geçtiğimiz sezonun gerisinde bulunan bir Osmanlıspor. Bu durum Kayserispor’un lehine önemli bir avantaj olarak görülüyordu. Çünkü Kayserispor geçtiğimiz haftaki on birini koruyarak müsabakadaki yerini almıştı.

Mücadele boyunca topa daha çok sahip olan takım Kayserispor olmasına rağmen oyuna hükmeden ve rakip kalede tehlikeli ataklar geliştiren takım konuk Osmanlıspor’du. Ancak maçın başlarında ligimizin üst kalite ayaklarından biri olduğunu defalarca tekrarladığımız Varela kişisel beceri ve yeteneğini kullanarak Kayserispor’u harika bir golle öne geçirdi ama golden sonra yaşanan konsantrasyon kaybıyla Osmanlıspor bir dakika sonra yeni transferi Doukara ile skora dengeyi getirdi. İlk yarı bu sonuçla sona ererken Muammer’in kurtardığı bir iki şut dışında çok da önemli bir pozisyon yoktu.

İkinci yarının başlarında oyuna giren Boldrin ve Gyan yine kendilerinden bekleneni ortaya koyamadılar. Rölantide devam eden mücadeleye, Varela’nın yapmış olduğu faul ve hemen akabinde görmüş olduğu kırmızı kart sonucu kullanılan serbest vuruşta geçen haftaki Göztepe maçında özellikle dikkat edilmesi gerektiğini belirttiğimiz bir yan topla Musa Çağıran konuk ekibi on kişi kaldığımız dakikanın hemen ardında 1-2 öne geçirerek maça heyecan getirdi. Bu dakikadan itibaren seyircisinin de desteğini arkasına alan Kayserispor çok iyi bir mücadele örneği göstererek maçtan kopmadı. Takımın yetenekli ayaklarından biri olan Mendes oyuna girdiği andan itibaren rakip kaleye tehlikeli hücumlar organize etti. Nitekim yine kendisinin kişisel çabası sonucu Osmanlıspor filelerini bularak skora yeniden denge getirdi 2-2. Ayrıca Badjiye’de ayrı bir parantez açarak performansı için alkışlarımızı gönderelim. Mücadelenin son anlarında ise Osmanlıspor’dan Tugay hakem Fırat Aydınus ile yaşamış olduğu diyalog sonrası önce sarı kart daha sonra ise direkt olarak kırmızı kart ile oyun dışı kaldı. Böylelikle üç puan niyetiyle başladığımız mücadeleden bir puanla ayrılmamıza rağmen on kişiyle ortaya konulan mücadele, hırs ve oyun bakımından bir puana razı olmak durumunda kaldık.

Sonuç olarak temsilcimiz evinde oynadığı iki maçtan dört puan çıkarak yoluna devam ediyor. Sumudica’nın maç sonu yayıncı kuruluşa vermiş olduğu röportajda rakibe göre taktik düzen oluşturduğunu söylemesi üzerine 4-2-3-1 düzenini bundan sonraki maçlarda bozacağını çok düşünmüyorum. Yapılacak olan rotasyonlar, takımın uyum sürecini atlatma zamanı ve hazır hale gelecek tecrübeli ayaklarla daha iyi bir Kayserispor izleyeceğimizi ümit ediyoruz. Bu takımda Kucher, Mendes, Gyan gibi önemli isimler tamamıyla hazır duruma geldiklerinde ilerleyen haftalarda ilk on birdeki yerlerini almalıdır diye naçizane bir tavsiyede bulunalım. Milli maç arası, bu durumda olan birçok Süper Lig ekibine ilaç gibi gelecektir. İnşallah temsilcimiz de bu arayı iyi değerlendirip takım içi uyumu ve dengeyi yakalayacaktır.