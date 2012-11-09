225 Kişiye 134 Bin TL Para Cezası Kesildi

2012 Ekim ayı içerisinde, diğer İl Emniyet birimleri ile irtibat sağlanarak çok sayıda kontör dolandırıcılığı olayı şüphelileri polis ekipleri tarafından yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

Bir ay içinde polis ekipleri tarafından il merkezinde 2 bin 683 asayiş olayına müdahale edildiği, bu olaylardan 2 bin 279’unun faili olan 3 bin 6 şahsın yakalanarak gözaltına alındığı ve adliyeye sevk edildiği bildirildi.

Adliyeye sevk edilenlerden 200’ünün tutuklandığı kaydedilirken, asayiş olaylarının yüzde 85’inin yapılan çalışmalar neticesinde aydınlatıldığı açıklandı.

Faili meçhul olan 404 olayın aydınlatılması için başlatılan çalışmaların sürdürüldüğü belirtilirken, meydana gelen olayların 2 bin 683 olayın 522’sinin mal varlığına karşı, 75’inin iş kazası, 317’sinin ise tehdit ve hakaret gibi suçlar olduğu kaydedildi.

Ekim ayı içinde ekipler tarafından yapılan kontrollerde 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’ndan dolayı şu cezaların kesildiği bildirildi:

1-Emre Aykırı Davranış maddesinden 259 şahsa 43771 TL.

2-Dilencilik maddesinden 99 şahsa 8118 TL.

3- Kumar oynamak maddesinden 22 şahsa 3718 TL.

4- Sarhoşluk maddesinden 22 şahsa 1804 TL.

5- Gürültü maddesinden 595 şahsa 48790 TL.

6- Rahatsız Etme maddesinden 145 şahsa 11890 TL.

7- Tütün Mam. Tüketilmesi maddesinden 18 şahsa 1476 TL.

8- Kimliği Bildirmeme maddesinden 35 şahsa 2870 TL.

9- Silah Taşıma maddesinden 30 şahsa 12012 TL.

Toplamda ise bin 225 şahsa 134 bin 449 TL idari para cezası tatbik edildiği bildirildi.