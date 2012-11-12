585 Litre Kaçak Akaryakıt Yakalandı

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri Kocasinan Güneşli Beldesi Gömeç Mahallesi’nde bulunan bir istasyonda kaçak akaryakıt satıldığı ihbarını aldı. İhbarı değerlendiren jandarma ekiplerinin baskını sonucu satışa sunulan bin 585 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

El konulan akaryakıt İl Özel İdare ekiplerine teslim edildi. İstasyon işletmecisi olan İ.A. alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Jandarma, olayla ilgili olarak inceleme başlattı. (iha)

