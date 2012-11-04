9. KATTAN ÖLÜME ATLADI

Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Nurihas Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 25 yaşındaki S.Z.’nin sabah saat 06:00 sıralarında oturduğu binanın 9. katından atlayarak intihar ettiği öğrenildi.
Olay yerinde hayatını kaybeden S.Z.’nin cesedinin Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldığı, olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığı bildirildi. (iha)
Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Nurihas Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 25 yaşındaki S.Z.’nin sabah saat 06:00 sıralarında oturduğu binanın 9. katından atlayarak intihar ettiği öğrenildi.