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9. KATTAN ÖLÜME ATLADI

Kayseri’de bir çocuk annesi olduğu öğrenilen kadın 9. kattan atlayarak intihar etti.

9. KATTAN ÖLÜME ATLADI

Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Nurihas Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 25 yaşındaki S.Z.’nin sabah saat 06:00 sıralarında oturduğu binanın 9. katından atlayarak intihar ettiği öğrenildi.
Olay yerinde hayatını kaybeden S.Z.’nin cesedinin Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldığı, olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığı bildirildi. (iha)

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Kayseri’de Bir çocuk Annesi Olduğu öğrenilen Kadın 9. Kattan Atlayarak Intihar Etti.
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