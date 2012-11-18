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Araç Takla Attı

Kayseri’de takla atan bir aracın içerisinde bulunan 5 kişi yaralandı.

Araç Takla Attı
Kayseri-Nevşehir yolu Garipçe mevkiinde meydana gelen kazada 38 VZ 630 plakalı araç sürücüsü M.K. direksiyon hakimiyetini kaybetti. M.K.'nın hakimiyetini kaybetmesi sonrasında takla atan aracın içerisinde bulunan M.K. (35), N.K. (74), A.K. (27), Z.T. (68) ve Z.T. (61) yaralandı. Yaralılar Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi’ne ve Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yetkililer, olayla ilgili inceleme başlattı.
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