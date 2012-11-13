Çiftler Nikah Sırasına Girdi

Kayseri’de evlenecek olan bir çok çift, nikah tarihlerinin kolay hatırlanması ve ilginç olması için büyük özen gösteriyor. Önümüzdeki ay 12.12.2012 tarihinde nikah kıydırmak isteyen 65 çiftin bir ay öncesinden nikah dairelerinden resmi nikahlarını kıydırmak için randevu aldığı öğrenildi.

Şu ana kadar Kocasinan Belediyesi Evlendirme Memurluğu’na 30, Melikgazi Belediyesi Evlendirme Memurluğu’na 20, Talas Belediyesi Evlendirme Memurluğu’na ise 15 çiftin başvuruda bulunarak 12.12.2012 tarihi için randevu aldığı bildirildi.