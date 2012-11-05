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Dükkanında Ölü Bulundu

Kayseri’de marketçilik yapan bir kişi dükkanında ölü bulundu.

Dükkanında Ölü Bulundu
Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi Baki Caddesi’nde market işleten 41 yaşındaki C.T.’nin gece saatlerinde, marketin içinde ölü olarak bulunduğu öğrenildi.
Olay yerine ilk olarak 112 ekipleri geldi ve yapılan incelemede, ölümün şüpheli olabileceği bildirilerek polis ekipleri çağırıldı. Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında C.T.’nin cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yetkililer, olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğünü bildirdi. (iha)
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