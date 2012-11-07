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Emniyet'ten 13 İşyerine Baskın

Kayseri’de bağ evlerinden bakır kazan ve kablo hırsızlığı nedeniyle 13 ayrı iş yerine operasyon düzenlendi.

Emniyet'ten 13 İşyerine Baskın
Edinilen bilgiye göre Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin son günlerde bağ evlerinde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili olarak çalışma yaptığı öğrenildi. Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda 13 ayrı iş yerine baskın düzenlendiği, ve baskınlar sonucunda 4 adet motorlu el hızarı, 1 adet çuval dikme makinesi, 3 adet küçük boy bakır kazan, 2 adet orta boy bakır kazan, 1 adet matkap, 3 adet sipral, 6 adet bakır sini, 25 kg. kablo, 20 kg yanmış bakır kablo ve çeşitli bakır ev eşyası ele geçirildi.
Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğünü bildirdi.
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