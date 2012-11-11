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Evinde İntihar Etti

Kayseri'de bunalıma giren bir kişi kafasına tek el ateş ederek intihar etti.

Evinde İntihar Etti
Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde bir apartmanın 13. katında oturan A.T.'nin evde yalnız olduğu sırada kafasına tek el ateş ederek intihar ettiği öğrenildi. Olay yerinde hayatını kaybeden A.T.'nin psikolojik sorunlarının bulunduğu ileri sürülürken, olayı öğrenen A.T.'nin yakınları sinir krizi geçirdi.

155 ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından A.T.'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yetkililer olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi. (iha)
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İnsanlık ölen.. 5 yıl önce

yazık olmuş.günümüz de kimse kimsenin dertleri ile ilgilenmiyor.her şey menfaat olmuş.neşeli zaman da dost görünen çok ama zor günlerin dostu olmuyor maalesef.

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