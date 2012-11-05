Hac'dan Geldi Vefat Etti

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Açık Sokak’ta bulunan Demirel Apartmanı’nda oturan ve dün hac vazifesini yerine getirdikten sonra dönen N.Ö. (64) ve eşi A.Ö.’den (60) komşularının haber alamadığı öğrenildi.

Kapıyı açarak içeri giren komşularının N.Ö. ve eşi A.Ö.’yü hareketsiz bir şekilde yerde yatar vaziyette buldukları ve 112 ekiplerine haber verdikleri bildirildi. Olay yerine gelen 112 ekiplerinin yaptığı kontrollerde N.Ö.’nün hayatını kaybettiği belirlendi. Zehirlendiği öğrenilen A.Ö. ise yapılan ilk müdahalenin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hac vazifelerini yerine getirdikten sonra dün Kayseri’ye dönen ve oturdukları binaya Türk Bayrağı asan yaşlı çiftin yakınları gözyaşlarına boğulurken, polis N.Ö.’nün hayatını nasıl kaybettiği ile ilgili olarak soruşturma başlattı.