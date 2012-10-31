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HEMZEMİN GEÇİTTE KAZA: 1 YARALI

Kayseri’de, hemzemin geçitte meydana gelen kazada tren, iki iş makinesine çarptı. Kazada bir kişi yaralandı.

HEMZEMİN GEÇİTTE KAZA: 1 YARALI
Edinilen bilgiye göre Cırgalan Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında, A.K.’nin kullandığı 38 NC 809 plakalı beton mikserinin C.C.’nin kullandığıbeton mikserini çektiği sırada hemzemin geçitten geçtiği öğrenildi.
İş makinelerinin hemzemin geçitten geçtiği sırada DE 33 066 plakalı trenin çarptığı ve iş makinelerinde maddi hasar meydana geldiği bildirildi.
Kazada 38 RD 001 plakalı beton mikserini kullanan C.C.’nin yaralandığı ve olay yerine çağrılan 112 ambulansı ile Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenildi.
Yetkililer, kaza ile ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi. (iha)
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