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Hemzemin Geçitte Kaza

Kayseri’de, hemzemin geçitte meydana gelen trafik kazası, konku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Hemzemin Geçitte Kaza
Edinilen bilgiye göre dün akşam saatlerinde Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, Kocasinan Kaymakamlığı önündeki hemzemin geçitte, yük treninin geçişinin hemen sonrasında meydana gelen kazada bir otomobilin başka bir otomobile arkadan çarptığı öğrenildi.
Meydana gelen kazada otomobilin sürücüleri yaralandı. Her iki otomobilde de maddi hasar meydana gelirken, olayı gören vatandaşlar, “Beyaz otomobil trenin geçişi sırasında el frenini çekmiş bekliyordu. Diğer otomobil ise arkadan makas atarak hızla geldi ve çarptı. Kazanın trenin geçmesinden hemen sonra yaşanması büyük bir kazayı önledi” diye konuştu.(iha)
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