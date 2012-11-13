İnşaat İşçisinin Feci Ölümü

Edinilen bilgiye göre 112 ekiplerine bir kişinin inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düştüğü yönünde ihbarda bulunduğu öğrenildi. Yapılan ihbar sonrasında 112 ve polis ekipleri belirtilen adreste bir kişinin asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde, 40 yaşındaki K.K.’nın çalıştığı inşaatın 12. kadından düşerek feci şekilde hayatını kaybettiği belirlendi.

Çevredeki vatandaşlar, küçük bir çocuğun cep telefonu sesi duyduğunu ve sesin geldiği yere doğru gittiğinde yerde yatan birinin olduğunu görerek 112’ye haber verdiğini anlattı.

Polis ekiplerinin olay yerinde yaklaşık bir buçuk saat yaptığı çalışma sonrasında K.K.’nın cesedi otopsi yapılmak üzere Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.