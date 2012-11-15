Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri ve Enerji Piyasası Denetleme Kurumu ekiplerinin Kayseri - Ankara karayolunda birlikte yaptıkları operasyonda Jet-A1 olduğu değerlendirilen 35 bin litre yakıt ile birlikte 34 bin 100 kilo karışım olduğu değerlendirilen madeni yağ bulunduğu bildirildi. Akaryakıtların İl Özel İdaresi’ne teslim edildiği kaydedilirken, İl Jandarma ekiplerinin akar yakıt kaçakçılığı ile mücadelesinin sürdürüleceği bildirildi.
Jandarma'dan Kaçak Akaryakıt Operasyonu
Kayseri’de jandarma ekiplerinin Enerji Piyasası Denetleme Kurumu ekipleri ile birlikte yaptığı operasyonda 35 bin litre yakıt ile birlikte 34 bin 100 kilo karışım ele geçirildi.
15 Kasım 2012 Perşembe 16:59
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jandarmayı tebrik ediyoruz aynı başarıyı emniyetten de bekliyoruz,büyük araçların çoğu siyah duman atıyor.zabıtayıda göreve davet ediyoruz evlerde lastik naylon yakılıyor hiç denetim yok .akşamları nefes alamıyoruz....