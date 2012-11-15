Jandarma'dan Kaçak Akaryakıt Operasyonu

Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri ve Enerji Piyasası Denetleme Kurumu ekiplerinin Kayseri - Ankara karayolunda birlikte yaptıkları operasyonda Jet-A1 olduğu değerlendirilen 35 bin litre yakıt ile birlikte 34 bin 100 kilo karışım olduğu değerlendirilen madeni yağ bulunduğu bildirildi. Akaryakıtların İl Özel İdaresi’ne teslim edildiği kaydedilirken, İl Jandarma ekiplerinin akar yakıt kaçakçılığı ile mücadelesinin sürdürüleceği bildirildi.