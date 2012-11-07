Kadın Üsteğmen Parkta İntihar Etti

5 yaşındaki bir çocuk annesi olan kadının, iki yıl önce astsubay eşinden ayrıldığı ifade edildi.



Arabasıyla Beştepeler Mahallesi'nde bulunan evi önündeki parka giden üsteğmen N.D.(29), burada silahı kafasına dayayarak canına kıydı. N.D.'nin etraftaki vatandaş ve polisin ikna çabalarına rağmen hayatına son verdiği ifade edildi.



N.D.'nin iki yıl önce astsubay olan eşinden ayrıldığı ve 5 yaşında bir çocuk annesi olduğu belirtildi. Ayrıca canına kıyan üstteğmenin Türk Silahlı Kuvvetleri ile olan ilişiğinin kesildiğine dair bilgi aldığı ve bunun kendisine tebliğ edilmesini beklemeden intihar ettiği ileri sürüldü.

