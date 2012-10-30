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Kardeşlerin Katili Enişte Çıktı

Kayseri’de iki kardeşin katil zanlısı olan enişte, gece operasyonu ile yakalanarak gözaltına alındı.

Kardeşlerin Katili Enişte Çıktı

Esenyurt Mahallesi Dumlupınar Caddesi’nde M.G. (39) ve Y.G. (33) kardeşlerin kafalarına sıkılan kurşunla öldürülmesi ile ilgili çalışmalar sonuç verdi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrasında katil zanlısı olarak aranan 36 yaşındaki B.A., gece saatlerinde Melikgazi ilçesine bağlı Küçükali Mahallesi’nde yapılan bir operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Kayınbiraderleri M.G. ve Y.G.’nin, B.A. ile 42 EB 543 plakalı minibüste tartışmaya başladıkları ileri sürüldü. Tartışma sırasında B.A.’nın yanında bulunan tabanca ile 4 el ateş ettiği, M.G. ve Y.G.’nin kafalarına isabet eden kurşunlarla öldüğü belirlendi.
B.A., Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadesi alınan B.A. tutuklanması istemiyle nöbetçi mahkemeye gönderildi. B.A. nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.(iha)

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