Katil Üvey Anneye Müebbet Hapis

Kayseri'de 3 yaşındaki üvey kızını öldürmekten yargılanan kadın, karar öncesinde yaptığı savunmada, "Kendimi kandırılmış olarak gördüğüm için Tuğba'ya ısınamadım" dedi.



Kayseri Adliyesi'nde görülen davada son sözü sorulan tutuklu sanık Sevcan D., "Eşimin daha önceden evli olduğunu ve çocuğu olduğunu bilmiyordum. Kendimi kandırılmış olarak görüyordum ve bu nedenle Tuğba'ya hiç ısınamadım. O gün eşimle tartıştım ve daha sonra Tuğba da altını ıslatınca sinirime hakim olamadım. Onu ittiğimde kafasını duvara çarptı. Eşime Tuğba'nın tuvalete düştüğünü söyledim" diyerek pişman olduğunu söyledi.



Yapılan yargılama neticesinde mahkeme heyeti tarafından Sevcan D.'nin "canavarca hisle eziyet çektirerek çocuk ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi öldürmek" suçu sabit görüldü. Mahkeme heyeti, sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.



Merhum 3 yaşındaki çocuğun bedeninde muhtelif kırıklar tespit edilmişti. Kadının emniyette alınan ifadesine göre de çocuk kusmaya başladıktan sonra babasına haber verildiği öğrenilmişti.



Çocuk sağlık ocağına canlı yetiştirilebildiyse bile müdahalenin yapıldığı sırada hayatını kaybetmişti





