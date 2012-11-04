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KAYSERİ’DE 10 NUMARA YAĞ OPERASYONU

Kayseri’de Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda 163 teneke 10 numara yağ ele geçirildi.

KAYSERİ’DE 10 NUMARA YAĞ OPERASYONU
Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından akaryakıt ikmal eden iş yerlerine yönelik olarak yapılan operasyonda, Anbar Mahallesi Nakliyeciler Sitesi’nde 163 teneke 10 numara yağ ele geçirildiği bildirildi.
Olayla ilgili olarak, A.T., araç sürücüsü M.Y. ile araç sahibi B.D.’nin yakalanarak gözaltına alındığı ve soruşturmanın başlatıldığı bildirildi. (iha)
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