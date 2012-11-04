KAYSERİ’DE 10 NUMARA YAĞ OPERASYONU

Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından akaryakıt ikmal eden iş yerlerine yönelik olarak yapılan operasyonda, Anbar Mahallesi Nakliyeciler Sitesi’nde 163 teneke 10 numara yağ ele geçirildiği bildirildi.

Olayla ilgili olarak, A.T., araç sürücüsü M.Y. ile araç sahibi B.D.’nin yakalanarak gözaltına alındığı ve soruşturmanın başlatıldığı bildirildi. (iha)

