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Kayseri'de Kaçakçılık Operasyonu

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 89 adet cep telefonu, 10 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ve daralı ağırlığı 31 kilo gelen esrar maddesi ele geçirildi.

Kayseri'de Kaçakçılık Operasyonu
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Kayseri’de gümrük kaçağı cep telefonu satıcılarına yönelik yapılan 3 ayrı operasyonda 89 adet cep telefonu, 4 adet MP3 ve MP4 çalar, 48 adet kart okuyucu ele geçirildi. Olayla ilgili H.Ö., İ.H. ve A.L. yakalanarak haklarında 5607 SKM ve 5809 SKM suçlarından yasal işlem yapıldı.
Bunun yanı sıra, Kayseri’de pazarlanmak üzere doğu illerinden gümrük kaçağı sigara getirdikleri bilgisi alınan şahıslara yönelik yapılan 2 ayrı operasyonda; toplam 10.500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, gümrük kaçağı sigara naklinde kullanılan 1 araca el konuldu.Olaylara karışan HO., SO., ve NA. yakalanarak haklarında 5607 SKM ve 4733 SKM suçlarından yasal işlem yapıldı.
Doğu illerinden temin edilen yüklü miktardaki uyuşturucu maddelerin Kayseri’ye getirileceği ve kullanıcı şahıslara para karşılığında satılacağı bilgilerine ulaşılması üzerine, uyuşturucu maddenin sokağa inmeden yakalanabilmesi için başlatılan çalışmalarda ilçesinde Sivas plaka sayılı araç tespit edildi. Şüpheli E.Y. isimli şahsın sürücülüğünü yaptığı araçta yapılan aramada kapı döşemeleri ve motor kaputu içerisine zulalanmış şeffaf koli bantları ile sarılı siyah renkli naylon poşetler içerisinde 58 paket halinde toplam daralı ağırlığı 31 kilo gelen esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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