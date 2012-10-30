Kayseri'de Korkunç Yangın

Edinilen bilgiye göre Esenyurt Mahallesi Dumlupınar Caddesi’nde bulunan boş bir arazideki minibüsün içinde iki kişinin öldürülmüş olarak bulunduğu ihbar edildi. Yapılan ihbar sonrasında olay yerine giden polis ekipleri M.G.(39) ve Y.G.(33) kardeşlerin kafalarına sıkılan kurşunlarla hayatlarını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde Cinayet Büro ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda toplam 15 adet boş kovan bulundu.

Yetkililer, olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi. (iha)