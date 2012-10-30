Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kayseri'de Korkunç Yangın

Kayseri’de iki kardeş, minibüsün içinde kafalarına kurşun sıkılarak öldürülmüş halde bulundu.

Kayseri'de Korkunç Yangın

Edinilen bilgiye göre Esenyurt Mahallesi Dumlupınar Caddesi’nde bulunan boş bir arazideki minibüsün içinde iki kişinin öldürülmüş olarak bulunduğu ihbar edildi. Yapılan ihbar sonrasında olay yerine giden polis ekipleri M.G.(39) ve Y.G.(33) kardeşlerin kafalarına sıkılan kurşunlarla hayatlarını kaybettiği belirlendi.
Olay yerinde Cinayet Büro ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda toplam 15 adet boş kovan bulundu.
Yetkililer, olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi. (iha)

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.