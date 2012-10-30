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Kayseri'de Korkutan Yangın

Kayseri’de dün gece çıkan yangın mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşatırken, yangını gören bazı vatandaşların cep telefonu ile kayıt yapmaları dikkat çekti.

Kayseri'de Korkutan Yangın

Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi Seyrani Caddesi’nde bulunan Kardeşler Apartmanı’nın çatı katında yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, elektrik telleri nedeniyle kısa bir süre alevlere müdahale edemedi.
Polis, meraklı vatandaşların çalışmaları aksatmaması için çevrede önlemler alırken, içeride birinin olduğu söylentileri sonrasında itfaiye ekipleri yangının olduğu binaya girerek tüm daireleri kontrol etti. Elektriğin kesilmesinin beklendiği sıralarda meraklı vatandaşların bazılarının yanan binayı cep telefonları ile kayıt etmesi dikkat çekti.
Bina sakinleri alevleri endişeli gözlerle izlerken, yangını haber alan yakınları ise gözyaşları içinde olay yerine geldi. Panik halindeki vatandaşları polis ekipleri sakinleştirdi.
Mahallenin elektriklerinin kesilmesi sonrasında 4 itfaiye aracı ile alevlere müdahale edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saat uğraşması sonrasında tamamen söndürüldü.
Yetkililer, yangının çıkış sebebi ile ilgili olarak başlatılan çalışmanın sürdürüldüğünü bildirdi. (iha)

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