Kayserili İşçi Manavgat'ta Katil Oldu

Manavgat’ın Sorgun Mahallesi Kemer Caddesi üzerinde bir inşaat firmasına ait bulunan şantiyede akşam saatlerinde 2 işçi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kayseri nüfusuna kayıtlı M.Y. (34) bıçakla Sivas’ın Yıldızeli ilçesi nüfusuna kayıtlı Ahmet Başyurt’u (24) yaraladı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre yaralanan Ahmet Başyurt, şantiyede kaçmaya çalıştı. Yaralı olarak kaçan Ahmet Başyurt’u zanlı M.Y. elinde bıçakve nacakla şantiyenin yanında bulunan ve şehirlerarası otobüslerin park yeri ve garaj olarak kullandığı alanda yakaladı. M.Y., vücuduna defalarca bıçak darbesi vurduğu Ahmet Başyurt’un boğazını nacakla kesti. Şantiyeye dönen M.Y., çantasını da alarak yakında bulunan Manavgat Şehirlerarası Otogarı’na yürüdü.

Görgü tanıkları, olayda hayatını kaybeden Ahmet Başyurt’un iki kardeşi ve eniştesiyle birlikte akşam saatlerinde bayram tatilinden döndüğünü, bu sırada eniştesi ve kardeşlerinin markete yiyecek almaya gittiklerini söyledi.

Görgü tanıkları, market alışverişinden şantiyeye gelen ve olaya şahit olan garaj bekçisinden yaşanılanları öğrenen kardeşleri zanlıyı yakalamak üzere otogara gittiklerini ifade etti. Otogar’a giden Ahmet Başyurt’un kardeşlerinin zanlıyı garaj yanındaki bir lokanta bularak darp edip, polise teslim ettikleri öğrenildi. Zanlı M.Y.’nin başında yaralı olarak Manavgat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenildi.

Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından Ahmet Başyurt’un cesedi otopsi için adli tıp kurumuna götürüldü. Ahmet Başyurt’un evli ve 8 aylık bir çocuğu olduğu öğrenildi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma sürdürülüyor. (iha)