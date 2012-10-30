Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kayserili İşçi Manavgat'ta Katil Oldu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde iki inşaat işçisi arasından çıkan kavgada, işçilerden biri diğerinin boğazını keserek öldürdü.

Kayserili İşçi Manavgat'ta Katil Oldu

Manavgat’ın Sorgun Mahallesi Kemer Caddesi üzerinde bir inşaat firmasına ait bulunan şantiyede akşam saatlerinde 2 işçi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kayseri nüfusuna kayıtlı M.Y. (34) bıçakla Sivas’ın Yıldızeli ilçesi nüfusuna kayıtlı Ahmet Başyurt’u (24) yaraladı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre yaralanan Ahmet Başyurt, şantiyede kaçmaya çalıştı. Yaralı olarak kaçan Ahmet Başyurt’u zanlı M.Y. elinde bıçakve nacakla şantiyenin yanında bulunan ve şehirlerarası otobüslerin park yeri ve garaj olarak kullandığı alanda yakaladı. M.Y., vücuduna defalarca bıçak darbesi vurduğu Ahmet Başyurt’un boğazını nacakla kesti. Şantiyeye dönen M.Y., çantasını da alarak yakında bulunan Manavgat Şehirlerarası Otogarı’na yürüdü.
Görgü tanıkları, olayda hayatını kaybeden Ahmet Başyurt’un iki kardeşi ve eniştesiyle birlikte akşam saatlerinde bayram tatilinden döndüğünü, bu sırada eniştesi ve kardeşlerinin markete yiyecek almaya gittiklerini söyledi.
Görgü tanıkları, market alışverişinden şantiyeye gelen ve olaya şahit olan garaj bekçisinden yaşanılanları öğrenen kardeşleri zanlıyı yakalamak üzere otogara gittiklerini ifade etti. Otogar’a giden Ahmet Başyurt’un kardeşlerinin zanlıyı garaj yanındaki bir lokanta bularak darp edip, polise teslim ettikleri öğrenildi. Zanlı M.Y.’nin başında yaralı olarak Manavgat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenildi.
Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından Ahmet Başyurt’un cesedi otopsi için adli tıp kurumuna götürüldü. Ahmet Başyurt’un evli ve 8 aylık bir çocuğu olduğu öğrenildi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma sürdürülüyor. (iha)

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.