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KIZINI VE SEVGİLİSİNİ ÖLDÜREN BABAYA CEZA YAĞDI

Kayseri’de kızını ve onun erkek arkadaşını öldürmekle suçlanan baba, müebbet ve 15 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

KIZINI VE SEVGİLİSİNİ ÖLDÜREN BABAYA CEZA YAĞDI
Kayseri Adliyesi 2’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, öz kızı ve onun erkek arkadaşı Mehmet Rüzgar'ı öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık Ziya A., eşi F.A. ve avukatı hazır bulundu. "Öz kızını kasten öldürme, kasten öldürme" suçlarından yargılanan sanık, karar verilmeden önce son olarak, “Yüce mahkemenize saygım sonsuz. Sizin vereceğiniz karara bir diyeceğim yok. Rabbim sizi evlatlarınıza bağışlasın” diye konuştu.
Mahkeme heyeti, sanık Ziya A.'ya "öz kızını kasten öldürme" suçundan müebbet, "kasten adam öldürme" suçundan 15 yıl hapis cezası verdi. Heyet sanığa, olayda kullanılan silahın ruhsatsız olmasından dolayı da 10 ay ceza verdi. (iha)
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mazlum kara 5 yıl önce

allah kimseye böyle göstermesin

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