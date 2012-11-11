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Kum Yüklü Kamyon Devrildi

Kayseri’de direksiyon hakimiyeti kaybolan kum yüklü kamyon devrildi.

Kum Yüklü Kamyon Devrildi
Edinilen bilgiye göre Kayseri-Ankara karayolunda meydana gelen kazada 06 DD 5954 plakalı kum yüklü kamyonun, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonrasında, yolun sağ tarafına devrildiği öğrenildi.
Kazada, kamyonda maddi hasar meydana gelirken, sürücünün kazadan yara almadan kurtulduğu ve kaza ile ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.
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