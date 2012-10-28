MIZRAK AİLESİ'NİN BAYRAMLARI BURUK GEÇİYOR

Van’da meydana gelen depremin ardından 26 yaşında hayatını kaybeden İngilizce öğretmeni Ebru Naim’in ailesi, hem kızlarını kaybetmelerinin acısını, hem de torunlarını görememelerinin üzüntüsünü yaşıyor. Kızlarının yokluğunda bayramları buruk geçirdiklerini ifade eden Ebru öğretmenin babası Muharrem Mızrak, "3 bayramdır buruk durumdayız. Çok şükür metanetimizi kaybetmiyoruz. Allah’tan geldiğine inanarak her şeyi, onun kaderi öyleymiş diyoruz. Zor olmasına rağmen ayakta kalıyoruz. Çok şükür şimdilik bizler iyiyiz. Geride kalan torunlarımıza sarılarak günümüzü geçiriyoruz. Sağolsun devletimiz, akrabalarımız bizi hiç yalnız bırakmadı" ifadelerini kullandı.

Tekirdağ'da bir fen lisesine kızlarının adının verildiğini söyleyen baba Mızrak, "Devletimizin bize çok güzel bir jesti oldu. Tekirdağ’da bulunan okulun ismi şimdi Ebru Naim Fen Lisesi oldu" dedi.

Torunlarının yüzünü göstermediklerinden de yakınan baba Mızrak, "Bizi tek üzen torunumuzu görememektir. Geçen yıl yavrumun cenazesinden sonra torunumu götürdüler. 2 kere gördüm onun dışında göremedik. Bu üçüncü bayram oldu, ama kendisini göremiyoruz. Tek taraflı büyütelim istiyorlar. Biz de bizleri unutmasını istemiyoruz. Diğer torunlarımızla kaynaşmasını, birlikte büyümesini istiyoruz. Hakkımızı mahkemede arıyoruz. Mahkeme işi son düşündüğüm çareydi" şeklinde konuştu.

Ebru öğretmenin annesi Hatice Mızrak ise, "Olay olmadan önce ben Ebru'nun yanındaydım. Sonra deprem olduğu gün geldim. Sabah uyandım, dedim 'kızım ben geldim merak etme beni.' O anda kızım bana Erciş'te olduğunu söyledi. Arkadaşlarla kahvaltıya gittik dedi. O sıra epeyce sohbet ettik. Daha sonra deprem oluyor dedi ve sonrasında ses kesildi. Buradan yola çıktık. Kızımızı depremden bir gün sonra bulabildik ama kaybettik. Sabretmeye çalışıyorum. Bayramlar buruk geçiyor ve çocuğumuzun acısı hep taze, yavrusunu da göremiyoruz. O özlemimiz de var" dedi.