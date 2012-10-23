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ÖĞRETMENE 41 YIL CEZA

Kayseri'de "cinsel istismar" suçlamasıyla yargılanan öğretmen, 41 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ÖĞRETMENE 41 YIL CEZA
Kayseri Adliyesi 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada; tutuksuz yargılanan sanık R.E., yakınları, avukatı ve davacıların avukatları hazır bulundu. "Çocuğun basit cinsel istismarı, çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından yargılanan sanık, “Ben bir öğretmenim, bu suçlamaları kabul etmiyorum. Görevimi kötüye kullanmadım” dedi.
"G.K., B.U. ve N.Ö.’ye karşı cinsel istismarda bulunduğu" gerekçesiyle 41 yıl hapse mahkum edilen R.E., duruşma sonrasında tutuklanarak cezaevine gönderildi. (iha)
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