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Otomobil Takla Attı

Kayseri’de otomobilin takla atması sonrasında bir kişi yaralandı.

Otomobil Takla Attı

Edinilen bilgiye göre, Develi ilçesinde meydana gelen olayda 53 yaşındaki A.Ç.’nin kullandığı otomobilin, yağmurun da etkisiyle direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucunda takla attığı öğrenildi.
Meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü A.Ç. yaralanırken, olay yerine çağrılan 112 ambulansı ile Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. A.Ç.’nin tedavisinin sürdürüldüğü öğrenilirken, kaza ile ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığı bildirildi. (iha)

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Kayseri’de Otomobilin Takla Atması Sonrasında Bir Kişi Yaralandı.
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