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Polis Zehir Tacirlerine Geçit Vermedi

Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan 4 ayrı operasyonda 12 zehir taciri yakalanarak gözaltına alındı.

Polis Zehir Tacirlerine Geçit Vermedi
Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin doğu illerinden getirdikleri uyuşturucuları satan sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, Sivas girişinde bir otoda yapılan aramalarda 480 gram esrar, 3 adet sentetik Captagon hap ele geçirildi.
Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi’nde yapılan uygulamada ise uyuşturucu madde taşıdıkları belinlenen M.Ü., M.T., R.B. ve Ş.B. yakalanarak gözaltına alındı. Otomobillerde yapılan aramalarda 71 kilo 420 gram esrar ele geçirildi.
Bir başka operasyonda ise O.Ç.’nin kullandığı otomobilin içinde 41 kilo 620 gram esrar maddesinin ele geçirildiği, olayla ilgili olarak M.Y., O.Ç., R.Ö. ile Y.U.’nun yakalandığı bildirildi.
Gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 12 kişinin soruşturmalarının tamamlanmasının ardından adliyeye çıkarıldığı ve tutuklandığı kaydedildi.
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