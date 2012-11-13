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Polisler Zor İkna Etti

Kayseri’de, bunalıma girdiği iddia edilen bir kişi ok burcu surlarına çıktı.

Polisler Zor İkna Etti
Edinilen bilgilere göre, Sivas Caddesi girişinde meydana gelen olayda bunalıma girdiği iddia edilen O.T. üstünü çıkartarak ok burcu surlarına çıktı. Elinde demir bir çubuk olduğu gözlenen O.T. yanına kimseyi yanaştırmadı. İhbar sonrası olay yerine giden 112, 155, 110 ekipleri önlemler aldı. Polis ekiplerinin ve O.T.’nin yakınlarının uzun uğraşlar sonrasında ikna çabasıyla bulunduğu yerden inen O.T., 112 acil servis ekiplerinin müdahalesiyle gözlem amaçlı Eğitim ve araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)
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