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Radar Uygulaması Yapan Polise Çarptı

Kayseri’de, radar uygulamasında araçların geçişini sağlayan trafik polisine, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil çarptı. Kazada yaralanan trafik polisi hastaneye kaldırıldı.

Radar Uygulaması Yapan Polise Çarptı

Edinilen bilgilere göre, Malatya yolu 20'nci kilometresinde meydana gelen kazada, Malatya istikametinden Kayseri istikametine giden 07 Y 9838 plakalı otomobil sürücüsü M.K., direksiyon hakimiyetini kaybederek radar uygulamasında trafik akışını sağlayan trafik polisi E.E.’ye çarptı. Kaza sonrası olay yerine gelen 112 acil servis ekibi tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılan E.E., tedavi altına aldı.
Olayla ilgili yetkililer inceleme başlattı. (iha)

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