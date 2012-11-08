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Sahte Parayla Yakalandı 5 Yıl Ceza Yedi

Kayseri’de sahte parayla yakalanan bir kişi, yapılan yargılama sonrasında 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sahte Parayla Yakalandı 5 Yıl Ceza Yedi
Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz yargılanan L.T.’nin avukatı hazır bulundu. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonrasında sahte paralarla yakalanan L.T.’ye 5 yıl hapis cezası ile 4 bin TL para cezası verdi. Heyet, para cezasının 10 taksit halinde ödenmesine, sahte paraların Merkez Bankası’na gönderilmesine karar verdi.
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