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TRAFİK KAZASI: 1 YARALI

Kayseri’de, meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

TRAFİK KAZASI: 1 YARALI

Edinilen bilgilere göre, Düvenönü kavşağında yaşanan olayda karşıdan karşıya geçmeye çalışan M.G.’ye (61) M.Ö.Ç. (29) idaresindeki ticari taksi çarptı. Kaza sonrası olay yerine giden 112 acil servis ekipleri yaralı M.G.’yi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırarak tedavi altına aldı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (iha)

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TrafikKaza
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