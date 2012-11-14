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Tramvay Çarptı

Kayseri’de kurallara uymayarak tramvay güzergahından karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir öğrenci, tramvayın çarpmasıyla yaralandı.

Tramvay Çarptı
Edinilen bilgiye göre Sivas Caddesi Tuna Tramvay Durağı’nda meydana gelen kazada, 15 yaşındaki M.E.C.’nin yaya geçidini kullanmak yerine tramvay güzergahından geçmeye çalıştığı öğrenildi. Bu sırada M.E.C.’ye 3816-B numaralı T.B.’nin kullandığı tramvayın çarptığı bildirildi.
Kazada yaralanan M.E.C., vatandaşlar tarafından olay yerine çağrılan ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
M.E.C.’nin durumunun iyi olduğunu bildiren yetkililer, olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını kaydetti. (iha)
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