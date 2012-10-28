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Yolcu Minibüsü ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Kayseri'de, meydana gelen trafik kazasında yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobil içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı.

Yolcu Minibüsü ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Edinilen bilgilere göre, Yeni Sanayi Ihlamur köprüsünde yaşanan olayda, O.F. hakimiyetindeki otomobil sürücüsü ile T.B. idaresindeki  yolcu minibüsü ile çarpıştı. Kazanın etkisiyle O.F. hakimiyetindeki otomobil köprüde bulunan demir korkulukları ezerek devrildi. Kaza sonrası otomobilde bulunan yolcular S.K., B.Ö. ve otomobil sürücüsü O.F. yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri yaralıları Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına aldı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (iha)
 

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