Yolcu Minibüsü ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Edinilen bilgilere göre, Yeni Sanayi Ihlamur köprüsünde yaşanan olayda, O.F. hakimiyetindeki otomobil sürücüsü ile T.B. idaresindeki yolcu minibüsü ile çarpıştı. Kazanın etkisiyle O.F. hakimiyetindeki otomobil köprüde bulunan demir korkulukları ezerek devrildi. Kaza sonrası otomobilde bulunan yolcular S.K., B.Ö. ve otomobil sürücüsü O.F. yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri yaralıları Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına aldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (iha)