AGÜ VE REKTÖRÜ İLE İLGİLİ BİR KAÇ TESPİT

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu bildiğiniz üzere görevine başladı. Kayseri’de yoğun bir tempoyla ilk olarak ziyaretler ve iadeyi ziyaretlerle uğraşıyor. Bu yoğunluğunun arasında daha önce bana söz verdiği için Kayseri’de ilk röportajını bizimle yaptı.

Daha atanmadan önce atanacağına yönelik ilk haberini Kayseri Gündem olarak biz yapmıştık. Ankara’da iken kendisiyle telefonla görüşmüştüm. Cuma günü de yüz yüze görüşme fırsatı buldum. Gazetemizdeki muhabir arkadaşım Bünyamin ile birlikte Rektör Sabuncuoğlu’na birlikte gittik.

Erciyes Üniversitesi Tekno Park içindeki binalarda zar zor kendilerine yer bulmuş olan AGÜ Rektörlüğü şun için zor bir ortamda çalışmalarını yürütüyor. Sümer Yerleşkesindeki inşaatın Sonbaharda bitmesiyle oraya taşınacaklar.

Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu ile ilgili internette araştırma yapanlar nereli olduğuyla ilgili bir bilgiye ulaşamaz. Bende aynı şekilde bulamadım. Sadece Çorumda rahmetli bir noterin isminin de İhsan Sabuncuoğlu olduğunu görünce Çorumlu olduğunu tahmin ettim ve kendisine sorduğumda da Çorumlu olduğunu ve rahmetli noterinde dedesi olduğunu söyledi. Ama Rektör İhsan Sabuncuoğlu daha bebekken Kayseri’ye gelmiş. Babası Hakim olan Sabuncuoğlu doğduktan sonra tayini çıkan babasıyla birlikte Pınarbaşı ilçesinde birkaç sene geçirmiş. Daha sonraları da birkaç defa Kayseri Fen Lisesinde Bilkent Üniversitesini tanıtım etkinliği için gelmiş.

Neyse bunlar bir kenara Rektör Sabuncuoğlu ile yaptığımız röportaj esnasında birkaç özelliği dikkatimi çekti.

Bilkent Üniversitesinde öğretim üyeliği yapmış ve eğitim dili sürekli İngilizce olduğu için bazı Türkçe kelimelerin yerine İngilizce kelimeler koyması dikkatimi çekti.

Birde kendisine çok güvenen bir yapısı var. Özgüveni oldukça yüksek. Buda Bilkent’teki yaptığı çalışmalardan ve başarılardan geliyor. Kendine duyduğu bu özgüven onu başarılı yapar mı bence yapar ama burası Kayseri.

Ne olacağı hiç belli olmaz.

Gerçi Sayın Rektörde ilerleyen günlerde bunu daha iyi anlayacaktır.

Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, şuan yaptığı görüşmelerde kişileri tanımaya çalışıyor. Çok samimi bir görüntü vermemekle birlikte kurduğu cümleleri de dikkatli seçiyor. Cumhurbaşkanının adını taşıyan bir Üniversitenin Rektörü olmanın verdiği ağırlığı taşımaya çalışıyor. Bu yük diğer Üniversite rektörlerinden biraz farklı ve ağır. Birde işin içinde Türkiye’de yeni bir model olan Vakıf destekli Devlet üniversitesi olması yönü var ki burada Vakfın etkisini ve baskısını da hissedecektir. Çünkü vakfın yönetiminde bulunan insanlar Kayseri’nin önde gelen kişileri ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e yakın isimler. Kendisi de söyledi rektörlük teklifi de Vakıf yönetiminden gelmiş. Bunu söylerken de daha önce birçok dekanlık ve rektörlük teklifini geri çevirdiğini de eklemeyi unutmadı.

Bütün bu yazdıklarımın yanında. Dışardan gelen bir kişi olarak Kayseri’de ki ilk izlenimlerini sorduğum Rektör Sabuncuoğlu, pek renk vermemekle birlikte bazı şeyler söyledi. Bunlarda şehrin yöneticilerinin dikkatini çekecektir. Rektör Sabuncuoğlu’nun bu sözleri yarın ki Kayseri Gündem Gazetemizde röportajın ikinci kısmı olarak yayınlanacak.

Türkiye’de ilk defa uygulanacak olan açık yerleşke sistemi Abdullah Gül Üniversitesinin Sümer Kampüsünde hayata geçecek. Halkında rahatlıkla kullanabileceği yerleşke sistemi üzerinde çalışılıyor. Ama bununla ilgili olarak yerleşkede ki güvenlik nasıl sağlanacak kimsenin pek bir bilgisi ve çalışması yok.

Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, ODTÜ yada Bilkent modelini kabul etmemekle birlikte her Üniversiteden iyi yönleri aldıklarını ve yeni bir model oluşturacaklarını söyledi. Zaten Kayseri’ye de bu yakışır. Birilerini taklit etmek değil kendine has yeni bir model oluşturmak bizim yapımızda var. İnşallah sayın rektör bu dediklerini hayata geçirir. Allah yolunu açık etsin.

Son not olarak röportaja giderken kendisiyle alakalı bir çok soru sorma planım vardı ama zaman yetmedi. Bunlardan bir kaçı da koyu Fenerbahçeli olduğu, odasının temizliğini kendisinin yaptığı gibi biraz magazinsel sorulardı. Bunlarla ilgili ve Kayseri ile alakalı gözlemlerini bir daha ki röportajımızda sormak üzere saklı tutuyoruz.