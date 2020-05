Yazarın Diğer Yazıları 15.05.2020 - AK Parti ve Şaban Çopuroğlu 04.05.2020 - Develi Belediyesi ve Cabbar Başkan Neler Yapıyor? 27.04.2020 - Melikgazi Belediyesi ve Başkan Palancıoğlu Neler Yapıyor? 17.04.2020 - Korona Günlerinde Hacılar Belediyesi ve Başkan Özdoğan Neler Yapıyor? 15.04.2020 - Korona Günlerinde Talas Belediyesi ve Başkan Yalçın Neler Yapıyor? 13.04.2020 - Korona Günlerinde Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Büyükkılıç neler yapıyor? 09.04.2020 - Korona Günlerinde Kocasinan Belediyesi ve Başkan Çolakbayrakdar ne yapıyor? 07.04.2020 - Kayseri Elektrik ve Kayseri Gaz’a Fatura Çağrısı 30.03.2020 - “Sendikalar için yapılan devlet yardımı kesilsin” çağrısı 23.03.2020 - Kayseri’de Hastanelerde Malzeme Sıkıntısı Var mı? 21.01.2020 - Kayseri’de AK Parti, MHP, CHP Kongreleri ve Adaylar? 30.12.2019 - Yerli Otomobil Nasıl Alınır? 20.12.2019 - Talas’tan Türkiye’ye Örnek olan Proje ve Mustafa Yalçın 19.12.2019 - Kayseri İçin Çok Önemli Bir Proje 17.12.2019 - İncesu Belediye Başkanı, “İhanet” ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sözü 11.12.2019 - DOĞU TÜRKİSTAN’DA ZULÜM YOK (!) 22.07.2019 - Kayseri’de AK Parti Var mı? 16.07.2019 - Başkan Büyükkılıç’a Büyük Terbiyesizlik 08.07.2019 - T.C. İbaresi, Palancıoğlu ve CHP 30.05.2019 - Büyüksmitci ve Özkaya’ya tebrik- Kocasinanla ilgili bir kaç not

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Kayseri’de Koronavirüs tedbirleri kapsamında siyaset bu aralar sadece internet ve sosyal medya üzerinden yapılıyor.

Bende siyasetle ilgili uzun zamandır yazı yazmamıştım.

Geçtiğimiz günlerde AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu’nu Gazetemiz İmtiyaz Sahibi Cemil Görücü ile ziyaret ettik. İl Başkanlığı binasında birkaç personelle birlikte Başkan Çopuroğlu bizi karşıladı. İftar vaktine kadar uzun bir sohbet ettik. Kongre takviminden, parti çalışmalarına, Kayseri’deki projelerden siyasetteki genel konulara kadar birçok konu hakkında konuştuk.

***

Şaban Çopuroğlu ile ilk il başkanı olduğu dönem ve sonrasında bir iki yazı yazmış ve bazı konularda kendini eleştirmiştim. Aslına bakarsanız ziyarete de biraz ön yargılı olarak gittim desem yalan olmaz.

Ama Çopuroğlu ile konuşurken daha önceki düşüncelerimin aksine beyefendi, esprili ve bir o kadar da kibar biriyle karşılaştım. Demekki insanları dışarıdan göründükleri gibi değerlendirmemek gerektiğini unutmamak lazımmış. Yoksa Çopuroğlu ile ilgili benim daha önceki izlenimlerim elinden telefonu düşürmeden selfie çeken ve bir o kadar da kibirli bir yapıda olduğuydu.

***

Şimdi diyeceksiniz ki bir iki saat sohbet ettiğin insanla ilgili fikrin hemen nasıl değişti? Hemen değişmedi aslında. Daha önce de Şaban Çopuroğlu ile ilgili şehrimizin önde gelen isimleri ile yaptığım birkaç sohbette Çopuroğlu’nun yapısı ile ilgili yorumları dinlemiştim.

Neyse kısacası Şaban Çopuroğlu, dışarıdan görüldüğü gibi bir kişi değilmiş.

***

Şimdi gelelim nasıl bir AK Parti il Başkanı olduğuna.

Gazetecilik hayatım boyunca birçok il başkanı gördüm.

Her zamanda derim.

Kayseri’de siyasetin ve il başkanlarının en renkli ve heyecanlı olduğu dönem 96-98’li yıllardır. MHP’de İl Başkanı Şaban Solmaz, CHP’de Kemal Nakipoğlu, DYP’de Kamil Karamete, ANAP’ta da Hami Kıranatlıoğlu, Refah Partisinde de Şerafettin Elmastaş vardı. Bu vesile ile kendilerini de selamlamış olayım.

Şimdiki zamana gelirsek Siyaset eskisi kadar renkli değil. Bunun da sebeplerinden birisi tek parti iktidarı, ittifaklar falan filan diyebiliriz.

Keşke il başkanları televizyonlarda açık oturumlar yapsa fikirlerini söylese nezaket çerçevesinde tartışsalar ve şehrimize ve ülkemize yönelik güzel sonuçlar çıksa örnek olsalar. Keşke…

***

Ama şimdilerde artık siyaset sosyal medya üzerinden daha aktif yürütülüyor. Bu bağlamda sosyal medyayı en iyi kullanan il başkanları arasında AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu’da ön plana çıkıyor. Hatta geçtiğimiz günlerde Twitter üzerinden bir “ Hastag” çalışması yaparak on binlerce tweet atılmasını sağlayıp, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılmasıyla gündem olmayı başardılar.

Gerçekten önemli bir başarı.

***

Bunu yanında Çopuroğlu ile sohbet ederken, partilerin sosyal Meydan ( Kendisi öyle tabir ediyor) aktif kullanması ve gündemde kalmaları gerektiğinin önemine dikkat çekiyor ki doğru bir yaklaşım.

İl Başkanlığına adaylığı ile ilgili olarak hala ilk açıklamasında ısrarcı ( Aday Değilim diyor).

Güzel bir haslet.

(O gün öyle konuşmuştum şimdi şartlar değişti) tarzında değil.

Ama gördüğüm ve parti içinden gelen kanıya göre yeniden aday gösterilecektir ve gösterilmesi de gerekir.

Genç olmasının yanında, hizmet etmeyi seven bir yapısı var. Yönetim anlayışı da iyi.

İktidar partisi il başkanı olarak ( Güç bende, istediğimi yaparım. Onu buraya, ötekini şuraya atarım. Görevden alırım. Asarım keserim) tarzında biri değil. Haktan, hukuktan korkan bir yapısı var.

***

Ancak birkaç tavsiye de de bulunmadan geçmeyeyim. Özellikle medya ve tanıtım başkanlığının güncellenmeye ihtiyacı var. Sadece sosyal medyaya bel bağlayarak gazetecileri ikinci plana atmak çok doğru bir yaklaşım değil. Bunun yanında burada yazmam pek uygun olmayan birkaç konu daha var sorarsa sebebini anlatırım.

İl yönetimi içindeki aynı sektörden birçok isimin bir arada olması da sanki meslek örgütü görünümü veriyor. Farklılık iyidir.

AK Parti İl Başkanlığının sırçalı köşk ( Vatandaş açısından ulaşılması zor ve orada vatandaşa bırakılan izlenim açısından) bazı eleştiriler var. Bende vebal kalmasın diye yazıyorum bunlara yeni dönemde çözüm gerekiyor diye düşünüyorum.

***

Bunların dışında Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke’nin adı İl Başkanlığı için yazıldı, çizildi, konuşuldu. İlçe kongrelerindeki sıralama bile üzerinden spekülasyonlar yapıldı. Bütün bunları fitne çıkarmaya çalışan bir gurup olarak nitelendiren Başkan Çopuroğlu, fitnecilere asla izin vermeyeceklerini de söyledi.

Parti içindeki bu “ Fitneci” gurup önümüzdeki günlerde yeniden ortaya çıkarmı bilinmez ama Gökhan Ülke’nin Melikgazi’de yeniden aday gösterileceği daha önceden de açıklanmıştı. Bu biraz olsun ortalığı yatıştırmış gözüküyor.

***

İlçe kongreleri de Genel Merkez onaylarsa Haziranın ikinci haftasında başlayacakmış. 4 ilçe başkanı değişecek diğerleri kalacak gibi gözüküyor. İlçe Başkanlarına tavsiyem, twitter’ı aktif kullanın.

Son olarak Kayseri’deki siyasi parti il Başkanlarının bir araya geleceği bir sohbet toplantısı için bazı il başkanlarından hala cevap gelmemiş. Yazımın fazla uzamaması için Şaban Çopuroğlu’nun diğer çalışmaları, Belediyeler ile ilgili projeleri ve ayrıntıları bugünkü gazetemizde ve internet sitemizde mevcut. Dileyenler oradan okuyabilir. Şimdilik sağlıcakla kalın vesselam.