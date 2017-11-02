AKABE KİTABEVİ

Esat Ayata’nın olmadığı bir Akabe Kitabevi düşünülemezse, Akabe Kitabevi'nin olmadığı bir Kayseri de düşünülemez.





Kayseri, beş bin yılı aşkın bir sürelik geçmişiyle Orta Anadolu’nun en kadim ve en köklü yerleşim merkezlerinden biridir. Kurulduğu tarihten (yaklaşık M.Ö. 3500) bu yana da onlarca medeniyete beşiklik etmiş, farklı birçok kültüre merkez olmuş önemli bir orta Anadolu şehridir. M.S 10 yüzyılın ikinci yarısında (1067) Türklerin hâkimiyetine giren Kayseri; Beylikler dönemi, Selçuklular ve Osmanlı İmparatorluğu zamanında da öneminden hiçbir şey kaybetmeden, sürekli gelişerek ve büyüyerek günümüze kadar gelmiştir. Özellikle, coğrafi ve stratejik konumu, tarihi dokusunun zenginliği ile dünyaca tanınan Kayseri meşhur el halıları ve pastırması ile de tanınmış büyük bir ticaret merkezidir. Hepsine ilaveten bütün görkemi ve ihtişamı ile Kayseri’nin adeta alameti fârikası olan Erciyes dağı, Kayseri’nin önemine önem katmaktadır.



Kayseri halkı günümüzde de ilme ve kültüre sevgisini ve desteğini eksik etmemiş, özellikle E.Ü. himayesindeki akademik çalışmalar ve kültür faaliyetlerine önemli derecede katkılarda bulunan sivil vakıflar ve kitapevleri sayesinde de kültürel hayatın sürekli aktif ve canlı kalmasını sağlayabilmiştir.



Kayseri’de kültür hayatı, kitap ve yayın dünyası hakkında bilgi almak isteyen bir kimsenin ilk elden müracaat edebileceği merkezlerden birisi de hiç şüphesiz ki Akabe Kitabevi’dir.



Akabe Kitabevi Kayseri’nin şehir merkezinde bulunan ve beş büyük tarihi medresenin birisi olan Sahabiye Medresesi içerisinde faaliyet göstermektedir. Kurulduğu 1978 yılından bu yana yaklaşık yarım asırdır kitap dostlarına, öğretmenlere, her eğitim ve öğretim kademesinden öğrencilere ve tüm sivil halka kitap ve kültür hizmeti vermektedir.



Günümüzde kitapçılar çarşısı olarak hizmet veren Sahabiye Medresesi adeta kuruluş amacına hizmet etmeye devam etmekte ve tüm kültürel faaliyetlerin odak noktası olarak görev yapmaktadır. Medrese içerisinde on üç kitapçı yer almaktadır. Bu kitapçılar içerisinde en aktif rol şüphesiz ki Akabe Kitabevi’nindir. Siyasetten ekonomiye, sanattan teknolojiye, tarihten edebiyata, dini eserlerden popüler kitaplara kadar çok geniş bir yelpazede kitap çeşidi bulunduran Akabe Kitabevi; yalnız Kayseri’nin değil neredeyse tüm Orta Anadolu’nun en önemli kültür merkezlerinden birisi olarak hizmet sunmaktadır.



Akabe Kitabevi sıradan bir kitapçı olmanın ötesinde çok önemli bir görev üstlenmektedir. Kitap dostları için önemli bir buluşma noktası, tüm siyasi, bilimsel, kültürel konuların rahatça konuşulup tartışıldığı bir mekândır. Hatta Kayseri’deki kültürel faaliyetlerin dışarı açılan en büyük pencerelerinden birisidir. Özellikle düzenlediği imza günleriyle okuruna Türkiye’nin çok güçlü kalemleriyle tanışma ve kaynaşma imkânı sağlamıştır. Bu bağlamda üstat İsmet Özel, Rasim Özdenören, İskender Pala, Hikmet Özdemir, Ümit Meriç Yazan, Kemal Sayar, Bülent Akyürek gibi Türkiye’nin usta düşünür ve yazarlarını Kayseri’ye davet etmiş ve okuyucularıyla birebir görüşme ve tartışma imkânları sağlamıştır. Bunlara ilaveten birçok panel ve açık oturuma da sponsorluk yapmıştır.



Akabe Kitabevinin en çok dikkat çeken yanlarından birisi de neredeyse kırk yıla yakındır devam eden düzenli bir müşteri profili ve okuyucu kitlesine sahip olmasıdır. Bir alışan bir daha bırakamaz burayı... Yılda birkaç defa da olsa uğramadan edemez kitap dostları.



Kitap piyasasını takip etmek yeni çıkan kitapları ve dergileri bulmak, başka yerden bulamadığı kitapları bulmak için uğrar insanlar oraya. Kimi zamanda birkaç dost bulup bir iki kelam etmek amacıyla uğrayanlar da olur.



Ben Akabe Kitabevi ve sevgili Esat’ı tanıyalı yaklaşık otuz beş yıl oldu. Bu süre zarfında birçok “Muhibbi Kitap/Kitapsever” ve “Ehl-i Dil/gönül ehli’ insan tanıdım orada. Aydın Abi; zor konuların ve çetin tartışmalarının içinden maharetle ve kolaylıkla çıkabilen, nadir bulunur bir zekâya ve entelektüel birikime sahip bir büyüğümüz, Mehmet Çetinkaya Hocamız; kendisini Kur’an dili olan Arapçanın öğretilmesine adamış bir emektar, Mustafa Demir Hoca Akabe Kitabevi’nin sanat danışmanı adeta. ”Ney Üstadı’ hem imal eder, hem ruh üfler kamışa. Dursun Çiçek hepimizden daha çok kitap muhibbidir. Öyle ki kitapları bir yana, dünya bir yana. Mehmet Torun Kardeşim bir uğrar pir uğrar kitabevine Anlattığı kısa, öz ibretlik kıssalar, nükteler ile Akabe’ye neşe ve sürur getirir. İzzettin Erbay hocam, Ruhi Akgümüş kardeşim ve Serdar Kozan kardeşim Akabe Kitabevinin tarihe açılan kapılarıdır. Tarih konusunda ne zaman başımız sıkışsa onlara müracaat ederiz hiç çekinmeden. Atabey Kılıç Hocami Faruk Karaaslan kardeşim, Hakkı Büyükbaş akademideki güvencemizdir. Onlar da çok çok sağ olsunlar. Yusuf Yerli kardeşimin özellikle Kayseri Büyükşehir Belediyesine danışmanlık ve kültürel etkinliklerle ilgili ciddi katkıları olduğu tartışılmaz, Mustafa İbakorkmaz kardeş de şair ruhlu bir müdavimi ve bizim dostumuz… Mehmet Sivritaş hocam, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden emekli olduktan sonra daha sık uğramasını bekliyoruz inşallah.



Burada ismini zikredemediğim kitap dostu kardeşlerim hepiniz iyiki varsınız inanın hayat sizlerle daha güzel daha anlamlı.



Kitapevi bugünkü önemli konumunu şüphesiz ki sahibi sevgili Esat Ayata’nın kitap sevgisine, kitap dostlarına karşı gösterdiği yakın alaka ve güler yüze hepsinden de önemlisi içerisine dünyaları sığdırabildiği sevgi dolu yüreğine borçludur. Eğer Akabe Kitabevi kitap dostları için Kayseri’nin olmazsa olmaz mekânlarından birisiyse Esat Ayata’da kitabevi için aynen öyledir. Nasıl ki elli yaş üstü bizim kuşak için Esat Ayata’nın olmadığı bir Akabe Kitabevi düşünülemezse, Akabe Kitabevinin olmadığı bir Kayseri’de düşünülemez.



Sevgili Enes’ten bahsetmezsek ona haksızlık etmiş oluruz. Şuayip Enes Ayata da (Esat’ın oğlu) baba dostlarına karşı saygı ve hürmetini hiçbir zaman eksik etmedi; biz ondan son derece memnunuz. Allah razı olsun, bunu bilsin istedim.



Sonuçta Kayseri’nin Erciyes Dağı, sanayii, el halıları, meşhur pastırması, ticari zekâsı üstün halkı ve belki de hepsinden önemlisi Akabe Kitabevi’yle meşhur büyük bir Orta Anadolu şehri olduğunu söyleyebiliriz.









