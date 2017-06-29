Akkışla'da yoğurt ve kilim festivali

Festivalin açılış konuşmasını yapan Akkışla Belediye Başkanı Ali Ergül, Akkışla'nın yoğurdu ve kilimi ile ünlü bir ilçe olduğunu ve bunu yaşatmak için bu festivali düzenlediklerini söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin ilçelerine yaptığı yatırımlara da değinen Başkan Ergül, şöyle konuştu:

"Yatırımlarımızın yüzde yüze yakınını Kayseri Büyükşehir Belediyemizden alıyoruz. Başkanımız Mustafa Çelik'e desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Başkan Çelik'ten önümüzdeki süreçte ilçemize bir de tüm Akkışlalıların huzurunda bir yüzme havuzu yapmasını talep ediyorum."

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ise, başkanlığının ilk günlerinde ilçelere yatırımı ön plana çıkardığını ve hazırladıkları projeleri bir bir hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Göreve geldikten sonra Akkışla ilçesine de önemli yatırımlar yaptıklarını belirten Başkan Çelik, "Göreve gelir gelmez şehir merkezinde ne varsa ilçelerde de olması için çalışacağız demiştim. O günden sonra tüm ilçeleri birkaç kez ziyaret ederek ihtiyaçlarını tespit ettik. Daha sonra da bu ihtiyaçları gidermek için çalıştık. İki yıl içinde Akkışla’ya 23 milyon liralık yatırım yaptık." diye konuştu.

Akkışla Belediye Başkanı Ergül’ün yüzme havuzu talebine de değinen Çelik, Kadın ve Gençlik Merkezi bahçesine yüzme havuzu yapma sözü verdi.

Konuşmaların ardından Türkmen ağası seçilen AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız'a geleneksel Türkmen kıyafetleri giydirildi.

Festival ağası seçilen Yıldız da, festival ağası olarak ilçeye yapılacak yatırımları yakından takip edeceğini kaydetti.

Halk oyunları ekiplerinin gösterilerini yaptığı ve yöresel sanatçıların müzik dinletisinde bulunduğu festivalde katılımcılara, yöresel yemeklerden ikram edildi.

Kurum Haberi

