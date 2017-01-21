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Çiftçinin sorunları Akkışla’da masaya yatırıldı

Akkışla İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından 2016 yılının muhasebesi ve 2017 beklentiler ile ilgili değerlendirme ve bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Çiftçinin sorunları Akkışla’da masaya yatırıldı
Toplantıda Akkışla teknik personellerinden Turan Alay,  Basınçlı Sulama Sistemleri ile ilgili olarak hibe desteklemesi, Veteriner Hekim E. Gamze İnkayası tarafından 2017 yılı süresince Korunmuş Bölge, Kayseri Şap Hastalığından Ari Bölge ilan edilmesi ve bu hususta dikkat edilecek il dışından getirilen hayvanlarda aranan hususlar ile ilgili yapılması gerekenler, Veteriner Hekim Ömer Demirtaş tarafından ise Hayvan nakilleri ve Celeplik konuları ile 2017 yılı için güncellenmiş İdari Para Cezaları konularında yetiştiricilere bilgi verildi.
Toplantıda ayrıca yetiştiricilerin 2017 yılı içerisinde İlçe Müdürlüklerinden beklentileri ve 2017 yılı içerisinde yapacağı eğitimler, demonstrasyonlar, çiftçi toplantıları hakkında bilgilendirmeler yapıldı.
Haber: Ufuk ÇAMDAL
 
 
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