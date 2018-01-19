AK Parti’li üye İYİ Parti ilçe başkanı oldu

Büyükşehir Belediyesi Akkışla Meclis üyesi ve denetim komisyonu 2’nci Başkanı Ömer Özuzun partisinden istifa ederek İYİ Parti saflarına katıldı. İl Başkanı Hüseyin Tekin tarafından rozeti takılan Özuzun, Akkışla İlçe Başkanlığına atandı.

Ömer Özuzun’un İYİ Parti Akkışla ilçe başkanı olmasıyla birlikte bu partide 15 ilçenin başkanı belirlenmiş oldu.



Kayseri Gündem

