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AKKIŞLA'LI ANNELERDEN KAHRAMAN ASKERLERE MANTI

Türk Ordusu’nun sınır güvenliğini korumak ve bölücü terör örgütlerini temizlemek için başlattığı Afrin harekatı yurdun dört bir yanından anlamlı destekler almaya devam ediyor.

AKKIŞLA'LI ANNELERDEN KAHRAMAN ASKERLERE MANTI
Akkışla’da bulunan KAYMEK bünyesindeki Kadın ve Gençlik Merkezi’nde bir araya gelen Akkışlalı anneler, Afrin kahramanları için mantı yumdu. 
Tarih boyunca ordumuzun her zaman yanında olan Türk kadını bu özelliğini bir kez daha gösterdi. Akkışla Belediyesi’nin de desteğiyle KAYMEK bünyesindeki Akkışla Kadın ve Gençlik Merkezi’nde bir araya gelen kadınlar kahraman askerlerimiz için mantı yumdu. Afrin harekatındaki askerlerimize moral ve destek vermek isteyen Akkışla Kadın ve Gençlik Merkezi kursiyerleri Zeytin Dalı operasyonundaki askerlerimiz için 45 kilo mantı hazırladı.
Akkışlalı annelerin hazırlamış oldukları mantı, Kilis Valiliği kanalıyla operasyonu başarıyla sürdüren kahraman askerlerimize ulaştırılacak.


İHA

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