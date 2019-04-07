“1. Oğuz Boyları Sempozyumu” 

Sabancı Kültür Sitesi’nde düzenlenen sempozyuma, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Genel Sekreter Öğr. Gör. Murat Yenisu, İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş, Oğuz Boyları Derneği Başkanı Öcal Arslankaya ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.



Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından sempozyumun açılış konuşmalarında Oğuz Boyları Derneği Başkanı Öcal Arslankaya, sempozyum hakkında bilgiler vererek, sempozyuma katkı sağlayanlara teşekkür etti. Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış da, Erciyes Üniversitesi olarak her alanda bilimsel araştırmaları desteklediklerini söyledi.



Rektör Çalış, “Üniversitemizde farklı eğitim birimlerimiz tarafından düzenlenen, kimi zaman ulusal, kimi zaman da uluslararası sempozyumlara, elimizden geldiği müddetçe katkı vermeye çalışıyoruz. Amacımız bu tür bilimsel etkinliklerle, gerek öğrencilerimizin, gerek öğretim elemanlarımızın, gerekse kamuoyunun bilgilenmesidir. Üniversitelerin ana amaçlarından biri de, kültürel ve bilimsel faaliyetler düzenlemek, toplumu bilinçlendirmek ve öncülük yapmaktır. Bu bağlamda bugün düzenlenen 1. Uluslararası Oğuz Boyları Sempozyumunu çok önemsemekteyiz. Uzun ve köklü bir geçmişe dayanan Türk Milletinin “Türk” adı Göktürk kitabelerinde “Türk” ve “Türük” şeklinde geçmektedir. Genel olarak güçlü-kuvvetli manasında kabul edilen Türk kelimesi, Kaşgarlı Mahmut’un “Divan-ı Lügat-ı Türk” adlı eserinde “Olgunluk Çağı” anlamına gelmektedir. Türklerin ana yurdu, Doğuda Kingan Dağları, Batıda Hazar Denizi, Güneyde Himalaya Dağları, Kuzeyde Sibirya arasında kalan geniş alan olan Orta Asya’dır. Geçmiş tarihe bakıldığında Türklerin, Orta Asya’nın verimsiz tabiat ve iklim şartları gereği atlı göçebe kültürünü, bozkır kültürünü tercih ettiğini görmekteyiz. Türk dünyası içerisinde en fazla nüfusa sahip Oğuzlar, Oğuz Kağan Destanı'na göre 24 boydan ve Kaşgarlı Mahmud'un Divânu Lügati't Türk eserine göre 22 boydan oluşan Orta Asya kökenli en kalabalık Türk boyudur. Farklı kol ve boylardan oluşan Oğuzlar, tarih boyunca Anadolu’muz ve dünyanın birçok bölgesine yerleşmiş ve Oğuz boylarından bazıları tarihte büyük öneme sahip devletler kurmuşlardır. Oğuz Boylarının kökenleri, yaşam kültürleri ve tarihteki rollerinin, üniversitemiz akademisyenleri ile Türkiye’deki değişik üniversitelerden gelen konuk akademisyenler tarafından geniş bir şekilde ele alınacağı, onursal başkanı olmaktan gurur duyduğum bu sempozyumun başarılı geçmesini diler, sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.



Açılış konuşmalarının ardından etkinliğe katkı sağlayanlara plaket takdim edildi. Prof. Dr. Necati Demir’in açılış konferansı ile devam eden sempozyum, 6 Nisan 2019 Cumartesi günü sona erdi.



