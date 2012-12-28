1 TL İle Yardıma Koşuyorlar

Hunat Medresesi içerisinde Suriye'ye yardım toplamak amacıyla kurulan stantta ilköğretim öğrencisi bir kızın 1 liralık yardım desteği öne çıktı. Kayserili vatandaşlar açılan standa destek vererek, eski ve yeni ayakkabı, battaniye, elbise, halı gibi eşyaları kampanya yetkililerine teslim ediyor. Hafta içinde 2 TIR dolusu yardımın gönderildiği Suriye için başlatılan yardım kampanyasına vatandaşlar gıda ve mutfak eşyalarının yanı sıra para desteği de yapıyor. Kampanya yetkilileri, 3 Aralık'ta başlayan kampanya kapsamında özellikle battaniye ve kışlık giysilerin ağırlıkta olduğunu belirtti. Bazı vatandaşlar ise para yardımı yaparak, Suriyelilere çare oluyor. Yetkililer, bir ilköğretim okulu öğrencisinin yardım kampanyasına cebindeki 1 TL ile destek verdiğini bildirdi.



Toplanan eşyalar ve paralar Dünya Ticaret Merkezi'nde TIR'Lara yüklenerek, Suriyelilere gönderiliyor.

