1 Yaşındaki Bebek Açık Bırakılan Pencereden Düştü

Edinilen bilgiye göre Kocasinan İlçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Mesut Sokak’ta meydana gelen olayda, 1 yaşındaki Z.B.’yi annesinin uyuttuktan sonra yatak odasına bıraktığı öğrenildi. Z.B.’nin uyandığı ve açık olan yatak odasının penceresinden sarktığı, bir süre sonra da 3. kattan düştüğü bildirildi.

Vatandaşların ihbarı sonrasında olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan küçük Z.B.’nin Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldığı, akşam saat 21:00 sıralarında ise hayatını kaybettiği bildirildi.

Yetkililer, olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını kaydetti. (iha)

