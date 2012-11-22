AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel'in, Afet Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile yaptığı girişimler sonucu evleri zarar gören ailelere 10 adet konteyner ev gönderildi. İlk etapta 10 adet gönderilen konteynerlerin önümüzdeki günlerde 30'a tamamlanacağı belirtildi.

Konu hakkında açıklama yapan AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, Nisan ayında meydana gelen heyelan sonucu eğimli bölgeden kopan kaya kütlesinin düşmesi sonucu bir vatandaşın hayatını kaybettiğini ifade ederek şunları söyledi:

" Yeşilhisar ilçesi Başköy Köyü'nde meydana gelen heyelanın ardından, Afet Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile temasa geçtik. Yaptığımız çalışmalar sonucunda, köyün güvenli yerleşim birimine nakledilmesi için 7 m x 3 m ebadında 2 odalı içinde tuvalet ve banyosu bulunan konteynerlerin 10 adedinin köye gönderilmesini sağladık. Önümüzdeki günlerde de 20 adet konteyner daha bölgeye gönderilecek. Burada yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği bakımından ne gerekiyorsa en kısa zamanda yapacağız. Tehlike bölgesinde oturan vatandaşlarımız, konutları yapılana kadar konteynerlere yerleştirilecekler. İnşallah bundan sonra bu tür olayların yaşanmamasını temenni ediyoruz." dedi.