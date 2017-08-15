10 bin gönüllü turizm elçisi Kayseri'de

Turizm elçilerimizsiniz

Kayseri Üniversitelerinde okumak için gelen öğrencilerin ailelerine merak etmemelerini çünkü çocuklarının Kayserililere emanet olduğunu belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, öğrencilerin aynı zamanda tarihi geçmişe ışık tutan, zengin kültür ve folklor değerleri olan, planlı yerleşimi modern şehirciliği ile misafirperver halkı bağrında yaşayan bir ilde yaşamaya hak kazandıklarını söyledi.

Kayseri üniversitesini tercih ettiğiniz için

Kayseri’nin planlı yerleşimi ile şehircilik açısından örnek gösterilen bir ANADOLU BÖLGE ŞEHRİ olduğunu, hava, kara ve demiryolu ulaşım ağına sahip olup şehirlerarası taşımacılığının kolay gerçekleştiğini ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, bilgi birikimi ve zorlu bir çalışma isteyen bir sınavı kazanmalarından ve Kayseri’yi tercih etmelerinden dolayı teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.