Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

10 Bininci Ziyaretçi Onlar Oldu

Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri çerçevesinde sahnelenen tiyatro oyunlarını izlemeye gelen 10 bininci seyirciye plaket verildi.

10 Bininci Ziyaretçi Onlar Oldu
Şehir Tiyatrosu'nda sahnelenen "Merdiven" isimli oyun öncesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Oktay Durukan, tiyatronun 10 bininci seyircisi Özçevik ailesine plaket verdi. Kayseri'deki kültür sanat faaliyetlerini her fırsatta takip ettiğini belirten tiyatrosever Fatih Özçevik, "Böyle bir karşılama beklemiyorduk. Çok mutlu olduk. 10 bininci seyirci olduğumuzu öğrenmek bizim için büyük bir sürpriz. Büyükşehir Belediye Başkanımız bu tür kültür-sanat etkinliklerine çok önem veriyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu etkinlikler artarak devam eder" dedi.
Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Oktay Durukan ise Büyükşehir Belediyesi'nin her ay çok farklı kültür-sanat etkinlikleri gerçekleştirdiğini hatırlatarak "Bu etkinliklerden biri de tiyatro faaliyeti. Her hafta Cuma günleri büyüklere, Pazar günleri ise çocuklara yönelik oyunları sahneliyoruz. Bunu da Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Özhaseki'nin direktifleri doğrultusunda ücretsiz olarak gerçekleştiriyoruz. Siz, bizim 10 bininci misafirimizsiniz" diye konuştu.
Ardından Büyükşehir Belediye Konservatuarı Tiyatro Bölümü, 'Merdiven' adlı oyunu sahneye koydu. Nazım Kurşunlu'nun yazdığı 2 perdelik trajikomik oyunu çok sayıda tiyatrosever izledi. Emekli bir devlet memurunun eski bir arkadaşı ile karşılaştıktan sonra tepe taklak olan hayatını konu alan oyun, beğeniyle izlendi.
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.