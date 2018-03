10 Bininci Ziyaretçi Onlar Oldu

Şehir Tiyatrosu'nda sahnelenen "Merdiven" isimli oyun öncesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Oktay Durukan, tiyatronun 10 bininci seyircisi Özçevik ailesine plaket verdi. Kayseri'deki kültür sanat faaliyetlerini her fırsatta takip ettiğini belirten tiyatrosever Fatih Özçevik, "Böyle bir karşılama beklemiyorduk. Çok mutlu olduk. 10 bininci seyirci olduğumuzu öğrenmek bizim için büyük bir sürpriz. Büyükşehir Belediye Başkanımız bu tür kültür-sanat etkinliklerine çok önem veriyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu etkinlikler artarak devam eder" dedi.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Oktay Durukan ise Büyükşehir Belediyesi'nin her ay çok farklı kültür-sanat etkinlikleri gerçekleştirdiğini hatırlatarak "Bu etkinliklerden biri de tiyatro faaliyeti. Her hafta Cuma günleri büyüklere, Pazar günleri ise çocuklara yönelik oyunları sahneliyoruz. Bunu da Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Özhaseki'nin direktifleri doğrultusunda ücretsiz olarak gerçekleştiriyoruz. Siz, bizim 10 bininci misafirimizsiniz" diye konuştu.

Ardından Büyükşehir Belediye Konservatuarı Tiyatro Bölümü, 'Merdiven' adlı oyunu sahneye koydu. Nazım Kurşunlu'nun yazdığı 2 perdelik trajikomik oyunu çok sayıda tiyatrosever izledi. Emekli bir devlet memurunun eski bir arkadaşı ile karşılaştıktan sonra tepe taklak olan hayatını konu alan oyun, beğeniyle izlendi.