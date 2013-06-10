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10 Günlük Yaşam Mücadelesini Kaybetti

Kayseri’de çakmak gazından dolayı hastanelik olduğu iddia edilen genç hayatını kaybetti.

10 Günlük Yaşam Mücadelesini Kaybetti
Edinilen bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi'nde çakmak gazından rahatsızlandığı iddia edilen H.C.K. (15), sağlık ekipleri tarafından Çocuk Hastanesi'ne kaldırıldı. Ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen H.C.K., 10 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
H.C.K.'nin daha önce sosyal paylaşım sitesindeki sayfasına yazdığı, “Biz çocuktuk, saftık, önce bir kahpeye, sonra maddeye düştük” sözü dikkat çekti.
H.C.K.’nin kesin ölüm nedeni, yapılan otopsinin ardından netlik kazanacak. (iha)
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